栄養ドリンクやエナジードリンクに含まれており、疲労回復の効果があるとされるアミノ酸「タウリン」が老化を遅らせる可能性があることが分かりました。Taurine deficiency as a driver of aging | Sciencehttps://doi.org/10.1126/science.abn9257Common energy drink ingredient taurine ‘may slow ageing process’ | Ageing | The Guardianhttps://www.theguardian.com/science/2023/jun/08/common-energy-drink-ingredient-t
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