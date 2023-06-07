¿³È½ÃÄ¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ËÇ§ÄêÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥«¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î16¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï°ìÅÙ¡¢»°ÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿³È½ÃÄ¤¬¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëÃÏ¸µ¼Â¶·ÀÊ¤â¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤ÈÎëÌÚ¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤ÎËö¤Ë16¹æ