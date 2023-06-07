¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Ç¡¢°ãË¡¤Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ò°û¤ó¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Ï¢Ë®ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤¬ÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¡¢¶È¼Ô¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ãË¡¤äÂåÍÑ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë»àË´»ö·ï¤¬µ¯¤­¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹ñÍ­²½¤¹¤ë°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥·¥¢È¯£Ó£Î£Ó¡¢¾ðÊóÀïÈ¿À¯¸¢ÇÉ¡¢Æ°°÷¤Î¼ÂÂÖ¤òÅê¹Æ¿Æ¥íÇÉ¡¢¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥ÀÍøÍÑ¥í¥·¥¢À¾Éô¥¦¥ê¥ä¥Î¥Õ¥¹¥¯½£¤ÎÏ¢Ë®ÁÜºº°Ñ°÷