◇サッカー国際親善試合神戸0―2バルセロナ（2023年6月6日国立競技場）スペインリーグ王者バルセロナが6日、国立競技場でJ1首位の神戸と親善試合を行い、2―0で快勝。シャビ監督（43）は試合後の会見で元同僚である神戸の元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタ（39）について言及した。シャビ監督は現役時代、MFイニエスタやFWメッシらとバルセロナの“黄金時代”を形成。イニエスタとはスペイン代表としてもW杯優勝や