2024年度から1人1000円「新しい税金」が徴収されることをご存じでしょうか。それが“森林環境税”。目的は主に森林整備で、例えば木の密度を調整する間伐や人材の育成、木材の利用促進などの費用に充てられるとのこと。来年度から私たちの住民税に上乗せされ、集まったお金は「森林環境譲与税」としてすべての都道府県・市町村に配られます。実は、課税を前に国は2019年度から先行して各地域へ譲与税の配分をスタート。3