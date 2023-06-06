日本レスリング協会は６日、全日本社会人選手権（７月１〜２日、埼玉・富士見市立市民総合体育館）の男子フリースタイル１２５キロ級に、１９７６年モントリオール五輪代表でプロレスラーの谷津嘉章（６６）がエントリーしたと発表した。谷津は糖尿病の悪化により、２０１９年６月に右膝から下を切断。日本協会によれば、レスリングの公式戦としては８６年全日本選手権以来、３７年ぶりの復帰戦になるという。奇跡のプロレス復