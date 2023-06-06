将棋の棋聖戦第1局に勝利した藤井聡太七冠は6日、ベトナム・ダナンの名所を訪れ、佐々木大地七段らと写真を撮るなど、ひとときの観光を楽しみました。◇◇◇将棋の藤井聡太七冠は、自身初となる海外での対局から一夜明けた6日、ベトナム・ダナンの観光名所を訪れました。5日の和服姿から一転、紺のズボンにポロシャツというカジュアルな装いに。高さ60メートル以上ある観音像をバックに、佐々木大地七段らと写真を撮るなど、