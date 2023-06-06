整体の施術に訪れた女性に性的暴行を加えてけがをさせたとして、神奈川県警加賀町署は6日、横浜市中区根岸町2、「からだの匠整体院」院長、伊藤恵太容疑者（31）を強制性交等致傷容疑で逮捕した。別の患者からも被害の相談が寄せられているといい、同署は関連を調べる。死刑執行立ち会い、若い刑務官が受けた衝撃逮捕容疑は1月25日午後10時〜同11時20分ごろ、同市中区元町2の同整体院で、施術を受けた後の20代の女性会社員に性