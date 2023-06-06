弁護士の菊地幸夫氏が6日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、暴力行為法違反（常習的脅迫）などの疑いで逮捕された元参院議員のガーシー（本名・東谷義和）容疑者（51）の今後について解説した。ガーシー容疑者は4日、滞在先のアラブ首長国連邦（UAE）ドバイ発の航空機で帰国。成田空港で逮捕された。暴力行為法違反（常習的脅迫）のほか、強要、名誉毀損（きそん）、威力業務妨害と計4つの
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