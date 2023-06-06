5月の販売台数ランキング発表！日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）は2023年6月6日、2023年5月度の車名別販売台数ランキングを発表しました。2023年5月度売れたクルマは…？自販連は登録車（5ナンバー／3ナンバー）ランキング、全軽自協は軽乗用車のランキングをそれぞれ発表しています。【画像】売れ筋は「ツリ目」の精悍顔多い!? ランクインの車種を画像で見る（45枚）なお、発表され