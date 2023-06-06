姉に暴行してけがを負わせたとして兵庫県警捜査１課は６日、傷害の疑いで、神戸市東灘区本山中町の無職、池田賢造容疑者（７３）を逮捕した。池田容疑者は「黙秘します」と話しているという。姉はその後死亡しており、同課が暴行との関連や詳しい経緯を調べている。同課によると、姉は池田眞紗子さん（７９）。２人は異母きょうだいといい、同じ敷地内にある別々の戸建て住宅でそれぞれ暮らしていた。池田容疑者は、３月１１日ごろ