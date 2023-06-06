番組がおよそ半年にわたって取材してきた歯科矯正トラブル。6日、300人以上が総額4億5000万円の損害賠償を求めて、集団提訴することが明らかになりました。■159人加わり計312人で…集団訴訟被害総額150万円・女性（54）：「私も治療をそのまま放置されてますし、（歯が）ちゃんと治るのか不安」被害総額160万円・女性（26）：「自分の歯をキレイにするための治療費を無料とうたって、だまし取られ。結婚を将来的に考えてい