俳優の橋本環奈が主演、Hey! Say! JUMPの山田涼介が共演する、TBS系火曜ドラマ『王様に捧ぐ薬指』（毎週火曜後10：00）の公式インスタグラムが、6日までに更新された。【写真あり】上品すぎる着物姿…松嶋菜々子のオフショットを公開！松嶋は、新田東郷（山田）を溺愛する母・新田静役で出演中。公式インスタグラムは「いつも素敵な静さんのお着物第7話に登場したお着物は、グレーからイエローの淡いグラーデーションで、