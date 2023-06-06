離婚調停や倒産など訴訟以外の民事手続きをＩＴ化する改正関連法（参院先議）が、６日の衆院本会議で与党と立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。現在は裁判所に持参・郵送する必要がある申立書などをオンラインで提出できるようになる。ＩＴ化の主な対象は、遺産分割や離婚に関する家事審判・調停、企業や個人の破産・再生、競売など裁判所が債務者の財産を差し押さえて金銭に換える民事執行。当事者がイ