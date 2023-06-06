【AFP＝時事】3日に行われたサッカーフランス・リーグ1のアジャクシオ（Ajaccio AC）対オリンピック・マルセイユ（Olympique de Marseille）戦で、がんを患う8歳の少年がアジャクシオのサポーターに襲撃される事件があり、エマニュエル・マクロン（Emmanuel Macron）仏大統領は5日、暴力を振るった人物への厳罰を求めた。被害を受けたのは、試合に招待されてホスピタリティーボックスから観戦し、マルセイユの選手たちと面会して