夏のお出かけコーデには、持ち歩きやすいショルダーバッグがぴったり。そこで今回は、【ユニクロ】でGETできる「万能ショルダー」をご紹介します。ユニ女が激推しするショルダーバッグは、どれも名品ばかりですよ♡ 夏コーデに合わせたい4種類を紹介するので、ぜひ売り切れ前にチェックしてくださいね。 上品なカラーが大人っぽい「レザータッチミニドローストリングショル