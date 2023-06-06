父親とみられる遺体を自宅に放置したとして、埼玉県警久喜署は６日、同県久喜市、無職の男（５８）を死体遺棄容疑で逮捕した。自宅では母親とみられる遺体も見つかり、同署が調べている。発表によると、男は５日午後１時半頃まで、父親（８７）とみられる遺体を自宅２階の洋室に放置した疑い。１階の和室からは、母親（８４）とみられる遺体も見つかった。２人の遺体は、死後相当期間がたっていた。男は調べに対し、「父が亡く