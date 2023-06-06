【AFP＝時事】インド東部ビハール（Bihar）州の都市バーガルプル（Bhagalpur）で4日、建設途中の橋が崩壊した。橋の大部分は下を流れるガンジス（Ganges）川に崩れ落ちた。落下するがれきで川からは水しぶきが高く舞い上がり、周辺にはごう音が鳴り響いた。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・インドでつり橋崩落、120人死亡・中国の突然揺れた超高層ビル、少しの修繕で「安全に使用」可能・朽ちゆくソ連の潜水艦 アルバニア共産