回転寿司チェーン「くら寿司」は6月9日、「鬼滅の刃(きめつのやいば)うちわ」4種類の先着プレゼントを開始する。【キャンペーン概要】くら寿司「鬼滅の刃」コラボ2023年も、“刀鍛冶の里編”時透無一郎・甘露寺蜜璃のフード登場、“ビッくらポン”にクッションチャーム、配布グッズはハンカチタオル・うちわなど4月下旬から展開している「鬼滅の刃キャンペーン」の配布グッズ第3弾。「鬼滅の刃」は大正時代を舞台に、“鬼”の誅滅