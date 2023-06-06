京都府が運営する新型コロナウイルスの宿泊療養施設で2021年、重症だったのに入院措置を取らなかった男性患者（当時65歳）が死亡した問題で、府は損害賠償として遺族に約5400万円を支払うと発表した。第三者機関が「入院で救命できた可能性が高い」と府の過失を認めた。コロナワクチン未接種「拒否者」扱い廊下脇に元消防職員「差別」医師や弁護士からなる検証会議の報告書によると、男性は21年5月19日に陽性が判明。基礎