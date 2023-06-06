秋元康のプロデュースで2005年から活動を開始したアイドルグループ「AKB48」。これまでに数多くのメンバーが卒業や加入を繰り返しており、一推しのメンバーも人によってさまざまですよね。そこで今回は、伝説の美少女だったと思う歴代のAKB48メンバーは誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位小嶋陽菜2位大島優子1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「小嶋陽菜」！2005年に