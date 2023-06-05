ドバイで何が起きたのか…ガーシー逮捕の理由はICPOが『ルパン三世』銭形警部並みに本気になったから⁉ 青札が赤札になり「”凶悪犯”として扱われた」移送では笑顔でも内心はヒヤヒヤ 著名人らへの常習的脅迫などの容疑で6月4日、警視庁に逮捕された前参議院議員のガーシーこと東谷義和容疑者（51）。同日、成田空港に降り立った際の所持品はスマホのみだったという。いったいドバイで