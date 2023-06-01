2023年5月30日に、サウスカロライナ州に住む25歳の男がコンビニ強盗を働いた容疑で逮捕されました。男は犯行の際に、任天堂が1984年にリリースしたゲームで使うガンコントローラーを使っていました。Deputies: York Co. man robbed store with ‘Duck Hunt’ pistolhttps://www.wbtv.com/2023/05/31/deputies-york-co-man-robbed-store-with-duck-hunt-pistol/South Carolina man robs convenience store clerk using toy Nintendo
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