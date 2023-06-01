3日(土)にかけて梅雨前線が西日本から東日本に停滞するでしょう。前線に向かって、台風からの非常に暖かく湿った空気が流れ込むため、前線の活動が活発となる見込みです。九州から関東甲信、北陸を中心に警報級の大雨の恐れがあります。台風と梅雨前線前線の活動が活発化台風2号は、きょう1日(木)は宮古島に接近しています。その後は台風は次第に進路を東よりに変え、2日(金)は沖縄本島地方にかなり接近する予想です。また、梅雨