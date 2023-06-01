３１日午前８時過ぎ、大分市東大道の来年４月に開校予定の特別支援学校の工事現場で、高さ約２５メートルのくい打ち機（重さ約９０トン）が倒れ、改修中の校舎にぶつかった。けが人はいなかった。大分県大分土木事務所によると、現場は大分県立さくらの杜（もり）高等支援学校に隣接した工事現場で、特別支援学校を開校するため、既存の建物の改修工事をしていた。くい打ち機を使い、渡り廊下を建て替える作業をしようとしたと