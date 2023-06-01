三陸鉄道（岩手県宮古市）が30日公表した2022年度決算は、経常損失が6億5502万円となり、29年連続の赤字となった。燃料費や電気代の高騰が響き、過去最大だった21年度に次ぐ赤字の規模。一方、4月の定期外利用者が前年同月比で25・2%増えて1万9776人となり、地元や観光利用の持ち直しがみられる。【写真】海女の衣装を着て列車の前でポーズを取るのんさん=2023年4月8日利用客増について三鉄は、NHK連続テレビ小説「あまちゃん