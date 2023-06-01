交通量の多い大通りに停車したワンボックスカーから、長財布だけを手にした男性が降り立った。カーキ色のシャツに黒のパンツ。ハットを目深にかぶった男性は人目を避けるように路地裏へ回ると、都心部とは思えないほどに豊かな緑に囲まれた瀟洒なマンションへと消えていった。4月下旬、都内の高級住宅街で目撃されたこの男性は、Hey! Say! JUMPの有岡大貴（32才）だ。【写真11枚】五分丈のアウターを着た有岡大貴の全身。路上。