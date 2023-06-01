敵地ホワイトソックス戦で2打席連発を記録米大リーグのエンゼルス・大谷翔平投手は31日（日本時間6月1日）、敵地ホワイトソックス戦に「3番・指名打者」で先発出場し、衝撃の2打席連発を放った。第2打席で2試合連発となる14号中越え2ラン、第3打席でも右翼へ超特大の15号2ラン。2戦3発を大爆発の二刀流に対し、早朝の日本人ファンも驚きを隠せなかった。大谷の2発が最高のモーニングコールになった。3回1死一塁で迎えた第2打席