5月下旬、札幌市清田区の住宅街で、人がキツネに追い回される事案が発生した。キツネは出産後の子育て期で、気が立っていたとみられる。愛らしい姿だが、寄生虫「エキノコックス」がすみ着いていることもあり、人間に感染した場合、重篤な肝不全を引き起こすとされる。札幌市の担当者は接触しないように呼びかけている。【後藤佳怜、山田豊】毛がない…身近な動物、なぜこんな姿に？「散歩中だった夫が、『ウォンウォン』と