6月の花嫁を意味する“ジューンブライド”の季節がやってきた。コロナ禍も収束ムード、やっと結婚式が開催できるようになったけど、SNSでのある投稿が話題に。【写真】平成28年、推定2億円挙式と言われた藤原紀香の結婚式の引き出物結婚式を挙げたいとは思わない「約10年ぶりに友人から連絡が来たと思ったら、結婚式への招待だった。投稿者は“会ってもないのに結婚式だけ呼ぶのってどうなんだ”と苦言を呈していました。結局、
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