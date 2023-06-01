5月31日に放送された情報番組「ドデスカ！」（名古屋テレビ）で、CM中の情報番組「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）のスタジオ音声が流れ続ける“放送事故”があった。午前6時からスタートした「ドデスカ！」は通常通り進行していたが、6時31分、北朝鮮のミサイル発射に伴いJアラートが沖縄県に発令され、音声がテレビ朝日の「グッド！モーニング」のスタジオに切替、テレビ朝日の坪井直樹アナが注意喚起を続け、避難を呼びか