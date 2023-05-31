「ＲｅｐｅｚｅｎＦｏｘｘ」（レペゼンフォックス）のＤＪ社長が３１日、衝撃の丸刈り頭を披露した。この日、新曲「ＲＥＳＰＥＣＴＭＹＬＩＦＥ」のＭＶがレペゼンの公式ユーチューブチャンネルで公開された。ＤＪ社長の父親の８回忌に当たる２６日に撮影されたもので、神社の境内でけさに身を包んだＤＪ社長が母親や妹にバリカンでキレイさっぱりに頭髪を刈られるシーンが収められている。フォロワーからは「似合い過ぎ