ブライトンは6位でクラブ初のEL出場権を獲得イングランド1部ブライトンの日本代表MF三笘薫は今季のプレミアリーグで33試合7得点5アシストと鮮烈な活躍を見せ、デビューシーズンに強烈なインパクトを残した。チームメイトとともに欧州内で「目を引くブレイクタレント」の1人として絶賛されている。これがブライトンで初めて過ごすシーズンとなった三笘は開幕直後こそベンチスタートからの出番が続いていたが、途中就任のロベル
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