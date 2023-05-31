TBSの安住紳一郎アナウンサーが第60回ギャラクシー賞(主催：放送批評懇談会)のラジオ部門 DJパーソナリティ賞を受賞し31日、都内ホテルで行われた贈賞式に出席した。安住紳一郎アナウンサー2005年から継続中のTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国(にち10)』について「安住アナのラジオ愛があふれる番組です」「知名度、実力、放送文化への貢献度は誰もが認めるところであり、ギャラクシー賞60周年の今年を飾るにふさわしい放送人の代