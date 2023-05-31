「日本ハム−ヤクルト」（３１日、エスコンフィールド）「日本ハム−ヤクルト」（３１日、エスコンフィールド）日本ハムドラフト３位の逆輸入ルーキー・加藤豪将内野手が２打席連続本塁打を放った。５番・二塁でスタメン出場。まず１点リードして迎えた三回２死走者なしの場面でヤクルト先発・市川から右中間へＮＰＢ１号ソロ。さらに五回２死走者なしという同じ状況で右中間の同様の場所へ２打席連続の一発を放り込み、右