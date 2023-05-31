日本相撲協会は３１日、東京・両国国技館で大相撲名古屋場所（７月９日初日・ドルフィンズアリーナ）の番付編成会議と臨時理事会を開き、モンゴル出身の関脇・霧馬山（陸奥）の大関昇進を正式に決めた。協会は使者として、同じ時津風一門の伊勢ノ海理事（元幕内・北勝鬨）、枝川審判委員（元幕内・蒼樹山）を東京・墨田区の陸奥部屋に派遣。新大関は「大関の名を汚さぬよう今まで以上に稽古して頑張ります」と口上を述べた。