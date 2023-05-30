【モデルプレス＝2023/05/30】YouTuberグループ・Fischer’s-フィッシャーズ-のシルクロード（28）とYouTuberコンビ・ヴァンゆんのゆん（28）が30日、それぞれのYouTubeチャンネルにて、結婚したことを発表した。その後にSNSでもウェディングフォトとともに報告。発表時の連名での署名に注目が集まっている。【写真】人気YouTuberが結婚！密着ウェディングフォト◆シルクロード＆ゆん、結婚発表動画にて、薬指で輝く指輪を見せて結