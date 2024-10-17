トータルゴルフフィットネス トレーナーの小宮です。今回ご紹介するのはゴルファーのための『下半身ストレッチ』です。ゴルフスイングでは股関節の動きがとても重要です。前後に動かすための『屈曲・伸展』の動き、左右に動かすための『外転・内転』の動き、左右に捻るための『外旋・内旋』の動き。上記で挙げたように股関節は６つの方向への自由度がなければスムーズに動く事ができません。【関連記事】２打目がOBなら次は何打