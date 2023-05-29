Ä¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¤ÇÃË½÷4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃËÀ­·Ù»¡´±2¿Í¤Î½Æ·â¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥é¥Ã¥°ÃÆ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÒÎÏ¤Î¶¯¤¤½ÆÃÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï29Æü¡¢»àË´¤·¤¿4¿Í¤Î»à°ø¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼º·ì»à¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û»àË´¤Î½÷À­2¿Í¤«¡¢ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë»Ñ¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©·ÙÃæÌî½ð¤ÎÃÓÆâÂîÉ×½äººÉôÄ¹¡Ê61¡Ë=·ÙÉô¤Ë2³¬µéÆÃ¿Ê=¢¦Æ±¶Ì°æÎÉ¼ù·ÙÉôÊä¡Ê46¡Ë=·Ù»ë¤Ë2³¬µéÆÃ¿Ê=¢¦Â¼¾å¹¬»Þ