GoogleのAI部門であるGoogle DeepMindが、YouTubeで最大60秒の縦型動画を共有する「YouTubeショート」で、視覚言語モデル「Flamingo」を使って動画のメタデータを自動生成していることを明らかにしました。Our powerful visual language model Flamingo is changing the way ???????????? can watch @YouTube Shorts. ????It automatically generates descriptions for hundreds of millions of videos in their metadata, making