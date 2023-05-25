ピーター・ホスキンス、ビジネス記者エジプト・スエズ運河で25日、船が座礁したと、同運河の通航サービス提供会社レス・エージェンシーズが発表した。2年前の大混乱の再来かとも危ぶまれたが、船はその後に離礁したという。同社によると、座礁した船は「Xin Hai Tong 23」。タグボートによる離礁を試み、成功したという。スエズ運河は、世界で最も通航量が多い水路の一つ。2年前には、大型コンテナ船「エヴァーギヴン」が座礁して
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