アメリカのカリフォルニア州に住む12歳のクローヴィス・ハンさんが、コミュニティ・カレッジであるフラートン・カレッジを「5つの準学士号」を取得して卒業したことが、海外メディアで大きく報じられました。12-year-old to be youngest to graduate from Fullerton College with five degrees - Los Angeles Timeshttps://www.latimes.com/california/story/2023-05-20/12-year-old-to-be-youngest-to-graduate-from-fullerton-co