モンタナ州で「TikTok禁止法」が成立したことに対して、TikTokerによる提訴に続き、TikTokもモンタナ州を提訴しました。We are challenging Montana’s unconstitutional TikTok ban to protect our business and the hundreds of thousands of TikTok users in Montana. We believe our legal challenge will prevail based on an exceedingly strong set of precedents and facts.— TikTokComms (@TikTokComms) May 22, 20
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