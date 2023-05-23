「Bluesky」はTwitterに似た操作感で使える分散型SNSで、Twitterからの乗り換え先として大きな注目を集めています。しかし、「Blueskyに興味があるけど、どんなSNSなのかよく分からないな」と感じている読者も多いはず。そんな時に役立ちそうな「よくある質問集」がBluesky公式ブログに掲載されています。Bluesky User FAQ - Blueskyhttps://blueskyweb.xyz/blog/5-19-2023-user-faqBlueskyは分散型のSNSで、「ユーザーのデータを
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