全国の消防職員で作る自主組織「全国消防職員協議会」（全消協）は22日、新型コロナウイルスの感染が拡大した2022年に、救急搬送が困難だったと考えられるケースが加盟職場の約8割で起きていたとの実態調査結果を発表した。新型コロナの複数回感染、「ただの風邪」か「リスク増」なのか全消協は全国723消防本部のうち地方を中心に186の職場が単位協議会として加盟し、会員は約1万2000人。調査は4月19日〜5月8日に実施し、162の