気象庁によると、22日19:46頃、新島・神津島近海を震源とするM5.1の地震があり、東京都利島村・新島村で震度4の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。■発生事象・発生日時：5月22日19:46頃・震源地：新島・神津島近海(北緯34.5度、東経139.3度)・震源の深さ：約10km・地震の規模：M5.1(推定)■震度3以上が観測された地域・震度4：新島■震度3以上が観測された市町村【震度4】・東京都：利島村、