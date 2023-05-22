男子ゴルフ・全米オープン日本最終予選（２２日、茨城ＧＣ西Ｃ＝７０９０ヤード、パー７２）米男子メジャー第３戦「全米オープン」（６月１５日開幕、ロサンゼルスＣＣ）の出場権（上位３人）をかけて３６ホールで争われ、石川遼（３１）＝ＣＡＳＩＯ＝が前半の第１ラウンドを８アンダー６４で回り単独トップで折り返した。石川が出場権を獲得すれば、２年ぶりのメジャー出場（２０２１年全米オープン以来）となる。２打差の２位に