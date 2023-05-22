ギラヴァンツ北九州は22日、「ギラヴァンツ北九州を応援して下さる皆様へ」と題して声明を発表した。2021年まで明治安田生命J2リーグで戦っていた北九州。2022シーズンはJ3に降格してプレーすると、天野賢一監督の下で18チーム中13位と低迷。J2復帰は叶わなかった。今シーズンは、大分トリニータや清水エスパルス、福島ユナイテッドFC、栃木SCを率いた経験のある田坂和昭監督を迎えたなか、チームは10試合を終えて1勝3分け6敗の最