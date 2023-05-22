乃木坂46の人気メンバー早川聖来が、21日放送のラジオ『らじらー!サンデー』(NHKラジオ第1)に出演。演出家のパワハラ疑惑を生放送で告発し、話題を呼んでいる。その日、ブースにはオリエンタルラジオ藤森慎吾、ジャングルポケット斉藤慎二、また同じく乃木坂のメンバー田村真佑(後半のみ)が同席。和やかなトークが繰り広げられていた。だがここで、早川は「ライブやってて、演出家のSEIGOさんという人がいるんですけど、超ド