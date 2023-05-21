【AFP＝時事】イタリア北部エミリアロマーニャ（Emilia Romagna）州で発生した洪水で、3万6000人以上が避難を余儀なくされている。地元当局が20日、明らかにした。ジョルジャ・メローニ（Giorgia Meloni）首相は同日、洪水被害に対応するため、広島で開催中の先進7か国（G7）首脳会議（サミット）を切り上げ帰国すると表明した。同州の洪水でこれまでに14人が死亡。降雨は続いており、地元当局は警戒警報を21日まで延長した。